“Color Carne”, il progetto inclusivo vince agli European diversity awards

Il progetto Color carne ce l’ha fatta. La campagna di advocacy ideata e promossa dalla società di consulenza Bold Stories di Giuditta Rossi e Cristina Maurelli, si è aggiudicata l’Highly Commended award agli European diversity awards che si è svolta a Londra l’11 novembre. Un premio ancor più prestigioso dal momento che “Color carne” era l’unico progetto italiano in concorso.

“Color Carne”, il progetto inclusivo vince: “Abbiamo visto cosa è possibile fare”

«È stata una serata straordinaria alla presenza di oltre seicento persone e dove sono stati distribuiti trenta premi tra cui il nostro, un evento che ci ha fatto pensare di essere nel posto giusto, un luogo dove ogni diversità non solo è accettata ma anzi ricercata, voluta e auspicata», raccontano emozionate Rossi e Maurelli che in meno di un anno hanno dato vita e corpo al progetto, avviando il cambiamento del concetto discriminatori di “color carne” riferito solo all’incarnato chiaro.

«Abbiamo visto con i nostri occhi cosa è possibile fare – continuano le ideatrici della campagna – È necessario che anche nel nostro Paese ci si metta a lavorare subito su questi argomenti, per non perdere opportunità e occasioni non solo di migliorare la società ma anche di business. La strada in Italia è lunga ma la via è chiara, un centimetro alla volta, verso un mondo dove ogni persona possa sentirsi vista e rappresentata».

“Color Carne”, il progetto inclusivo anche agli Adci Awards

La campagna “Color carne” è stata selezionata anche per i recenti ADCI Awards, il premio italiano più ambito dai creativi italiani, nella shortlist della categoria Equal, grazie a un progetto «che si è distinto per la capacità di promuovere l’evoluzione verso l’uguaglianza», come si legge nelle motivazioni.