Cogliate, la “Villa dei Lupi” rimane senza gli animali: cinque in carico al Comune

La situazione è tanto assurda quanto intricata: a Cogliate, fino a poche settimane fa, risiedevano sei lupi. Incredibile a dirsi, ma è stato così per molto tempo. Erano nel giardino di una villa di origini tardo Settecentesche, si dice costruita per volete di un lord dell’Isola di Wight, come peraltro sembra sia iscritto sulla facciata del palazzo e su una targa all’ingresso. La dimora storica si trova in via Piave e ha le sembianze di un piccolo castello. Viene chiamata Villa Luigia, ma naturalmente è conosciuta anche come Villa dei Lupi, proprio per la presenza di questi particolarissimi animali, una razza ibrida addomesticata proveniente probabilmente dall’Inghilterra.

Cogliate, la “Villa dei Lupi” rimane senza gli animali: la situazione della proprietà ha portato allo sfratto del custode

Negli ultimi anni il palazzo è stato spesso location di eventi private e mostre artistiche, una delle quali ha ricevuto anche la visita di Vittorio Sgarbi. La situazione della proprietà della villa si è fatta però piuttosto intricata e negli ultimi mesi si è accesa una disputa sull’appartenenza, approdata anche nelle aule di tribunale. Mentre si lotta per capire a chi debba essere data la tutela del bene, lo storico guardiano è stato sfrattato. Proprio l’uomo si prendeva cura dei lupi e al momento di abbandonare lo stabile non ha potuto portare con sé tutti gli animali, ma solamente uno. Gli altri sono stati tutti presi in carico da Ats, l’ente di competenza in questi casi, e trasferiti al canile di riferimento per il territorio di Cogliate.

Cogliate, la “Villa dei Lupi” rimane senza gli animali: lo sconcerto del sindaco

Formalmente, non sono di proprietà di nessuno questi animali, dunque, come sempre accade in questi casi, è stato chiesto al comune il mantenimento economico delle spese di sussistenza.

«Una cosa assurda – tuona il sindaco Andrea Basilico – Ci aspettiamo un conto da migliaia di euro ogni anno ed è incredibile. Un conto è spendere per il recupero dei cani randagi, magari raccolti in strada senza microchip, ma in questo caso si tratta di animali dei quali conosciamo perfettamente l’origine, erano all’interno di una proprietà privata, e non è assolutamente corretto che il mantenimento sia a carico dell’intera comunità cogliatese. È una situazione paradossale, ovviamente abbiamo già chiesto le opportune verifiche ad Ats e ci interesseremo anche con gli avvocati se necessario».

Cogliate, la “Villa dei Lupi” rimane senza gli animali: tutto dipedne dal futuro di Villa Luigia

Formalmente gli animali risultano di proprietà di una società inglese che nel frattempo ha cessato l’attività, di fatto non esiste più. È per questo che i lupi sono stati affidati al canile, a spese dei cogliatesi, in attesa che la disputa giudiziaria sulla proprietà dell’immobile venga dipanata. Una volta deciso il futuro di Villa Luigia, potrebbero tornare nel loro giardino come sino a poche settimane fa.