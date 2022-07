Cogliate: il 9 luglio arriva “La Notte Nera”

Nel centro storico di Cogliate dal pomeriggio di sabato 9 luglio prende il via la seconda edizione de “La Notte Nera”. Una manifestazione ricca di eventi e intrattenimenti per tutta la famiglia come era già accaduto in occasione della prima edizione organizzata a giugno 2019.

Cogliate, “La Notte Nera”: dalle 16.30 con lo street food

La nuova edizione de “La Notte” inizia alle 16.30 con l’apertura dello street food e dell’area dedicata ai più piccoli con giochi e gonfiabili; in contemporanea verrà aperto il mercatino degli hobbisti per le vie del centro storico. In serata ci sarà la possibilità di assistere all’esibizione dei “Made in Italy & Ginori’s” con una appendice per i visitatori che potranno prepararsi alla notte nera con trucco fluo e palloncini led grazie alle postazioni dedicate predisposte in centro.

Cogliate, “La Notte Nera”: dentro al Parco delle Groane

Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco delle Groane accompagneranno i visitatori in un’escursione serale alla ricerca di lucciole ed animali notturni all’interno del bellissimo parco ed in contemporanea, con il Gruppo di Cammino, sarà possibile aggregarsi alla passeggiata luminosa per le vie del paese. Il team Asd Mountain Bike Cogliate farà provare i percorsi e le tecniche di guida in bicicletta.

Cogliate, “La Notte Nera”: musica e mapping 3D

La serata entrerà nel vivo dalle 22.30 con un flash mob organizzato dalla scuola di ballo Diamante e, a seguire, spettacolo di fuoco, farfalle luminose e robot invaderanno le vie del centro. Ritorna, anche quest’anno, la silent disco all’interno del Parco di via De Gasperi (dalle ore 23).

La novità: mapping 3D sulla facciata della chiesa parrocchiale. Dalle 22 di sabato e domenica.