Codice Rosso a Villasanta: già denunciato, personal trainer arrestato sotto casa della ex

Stanca di persecuzioni e minacce, recentemente aveva presentato denuncia nei confronti dell’ex convivente. Così quando, in un servizio di controllo, i carabinieri hanno notato l’auto dell’uomo nelle vicinanze della casa della donna, a Villasanta, sono intervenuti arrestandolo in flagrante.

Codice Rosso a Villasanta: relazione già finita da due anni, l’uomo la perseguitava

Nei guai è finito un 54enne, di professione personal trainer e residente a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, ma domiciliato a Bernareggio.

Carabinieri Villasanta arresto

La relazione era finita da due anni, ma la donna non ha mai smesso di ricevere le attenzioni non desiderate da parte dell’ex. Tra gli atti persecutori i frequenti appostamenti sotto casa, pedinamenti giornalieri, oltre a numerose telefonate e messaggi minatori, che contenevano anche minacce di morte. Situazione che aveva portato all’attivazione della procedura del “Codice Rosso”.

Codice rosso a Villasanta: nel cruscotto dell’auto due coltelli a serramanico

Il giorno dell’arresto, l’ex compagno non è passato inosservato ai carabinieri della Stazione di Villasanta in pattuglia, che da tempo monitoravano la zona con l’obiettivo di sorprenderlo in flagranza di reato. Durante la perquisizione dell’auto, nel cruscotto porta oggetti sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico. Il 54enne è stato dichiarato in arresto e trasferito nella Casa Circondariale di Monza.