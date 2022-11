Cocaina, eroina e mdma: fermato dai carabinieri a Giussano cerca di disfarsi del campionario di droghe

Cocaina, eroina, mdma (ecstasy) e metanfetamine: aveva un intero campionario di stupefacenti un 25enne di Cantù arrestato dai carabinieri della Compagnia di Seregno a Giussano, domenica 30 ottobre in serata. Attorno alle 23 una pattuglia in transito davanti a un bar, ha notato il giovane al telefono che a piedi si stava avvicinando a una macchina con un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni all’interno.

Giussano: un 25enne cerca di disfarsi del campionario di droghe

I militari hanno deciso di effettuare un controllo e la loro attenzione si è concentrata proprio sul 25enne risultato già noto per spaccio e lesioni stradali: invitato a seguirli e avvicinarsi alla macchina di servizio per gli accertamenti del caso, il ragazzo nel percorrere il breve tragitto che portava alla gazzella, ha disseminato a terra dosi di stupefacenti, prontamente raccolte da un carabiniere.

Giussano, nell’auto del 25enne arrestato altre ventitré dosi e un bilancino

La perquisizione, effettuata sulla sua auto ha consentito ai militari di recuperare un bilancino di precisione, 175 euro in contanti e ventitré dosi di varie sostanze stupefacenti: cocaina, eroina, mdma (ecstasy) e metanfetamine. Il 25enne è stato arrestato e trattenuto nella caserma di Seregno in attesa del processo per direttissima e della convalida avvenuta lunedì.