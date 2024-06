Sono stati premiati i partecipanti al 22° Concorso Gastronomico organizzato dal Club del Buongustaio di Monza e Brianza, il sodalizio fondato negli anni Ottanta da Ugo Brambilla e da Ugo Vaglié (primario al San Gerardo) per non fare dimenticare le peculiarità della gastronomia del territorio che rischiavano di essere sopraffatte dalle nuove tendenze e dalle eccessive sperimentazioni.

Club del Buongustaio, i premi vanno a Monza e Besana: edizione dedicata a Eugenia Volpi

Quest’edizione del concorso è stata dedicata a Eugenia Volpi, scomparsa alla fine dello scorso anno, che tanto si era prodigata per rifondare il club che, dopo la morte dei due fondatori, rischiava di scomparire. Appassionata di cucina e di tradizioni brianzole, Volpi aveva coinvolto alcuni “vecchi” soci per ridare slancio al sodalizio e tornare a visitare osterie e ristoranti tipici per assaporare i piatti tipici della Brianza e, più in generale, valorizzare le attività della nostra provincia.

Club del Buongustaio, i premi vanno a Monza e Besana: l’opera di Aut Academy

L’attuale presidente Gisella Ceriello ha convocato i partecipanti alla Casa del Volontariato e ha distribuito i riconoscimenti. I ragazzi di Aut Academy hanno realizzato per l’occasione un originale mosaico raffigurante un cappello da cuoco, un raviolo e una forchetta.

Club del Buongustaio, i premi vanno a Monza e Besana: chi ha partecipato

Il primo premio è stato assegnato a Via Emilia Monza Osteria Emiliana dove i “buongustai” avevano fatto tappa lo scorso mese di aprile. Al secondo posto, distanziato di un solo punto, segno dell’alto livello dei partecipanti, il Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio di Besana Brianza. All’edizione 2023-2024 della manifestazione hanno preso parte anche Albergo Ristorante Roma, Antica Cascina Zappa, Ristorante Fossati, Uova & Farina, La Nostra Trattoria e Cascina Guasto. Altre realtà del territorio hanno offerto il loro supporto culinario e organizzativo per la serata delle premiazioni.