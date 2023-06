Cinque preti novelli destinati dall”arcivescovo Delpini alla Brianza: ecco dove andranno

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha comunicato giovedì 22 giugno, le destinazioni ufficiali ai quindici preti novelli ordinati in duomo lo scorso 10 giugno. Di questi cinque sono stati assegnati ad altrettante comunità pastorali in Brianza.

I cinque preti novelli destinati in Brianza: tre a Monza, Muggiò e Limbiate

Don Matteo Biancardi, 27 anni, laureato in Lettere moderne prima di entrare in seminario, originario di Melzo è stato assegnato alla comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore di Monza, composta dalle parrocchie San Giuseppe, San Carlo e Triante. Don Alessandro Foti, 25 anni milanese cresciuto all’oratorio della basilica di Sant’Ambrogio, è stato nominato vicario della comunità pastorale Madonna del Castagno a Muggiò, composta dalle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, San Carlo Borromeo, San Francesco e San Giuseppe alla Taccona. In Brianza, e precisamente a Limbiate, anche don Raffaele Mottadelli, anche lui brianzolo di Robbiano, 27 anni, nominato vicario parrocchiale delle parrocchie Sant’Antonio da Padova, San Francesco, San Giorgio, Santi Cosma e Damiano in località Pinzano e Sacro Cuore di Gesù in località Villaggio dei Giovi.

Preti novelli in Brianza, don Valenti a Concorezzo e don Zamboni a Carate e Albiate

Anche don Luca Valenti, 26 anni di Rho, arriverà in Brianza, con l’incarico di vicario parrocchiale della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo. E infine don Marco Zamboni, 25 anni di Busto Arsizio, sarà vicario della comunità pastorale Spirito Santo di Carate Brianza, composta dalle parrocchie dei Santi Ambrogio e Simpliciano, Santi Pietro e Paolo ad Agliate, San Martino in località Costa Lambro e anche della parrocchia San Giovanni evangelista nel comune di Albiate, che è sempre parte della comunità pastorale.

I nuovi sacerdoti già nei prossimi giorni incontreranno i fedeli e i preti delle loro nuove comunità.