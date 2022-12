Cinquantesimo del Sunia, la casa al centro del congresso della Federazione di Monza e Brianza

La casa: un bene fondamentale che nel nostro paese non è un diritto garantito. Anzi, in molti casi il problema abitativo è diventato un’emergenza. La casa è stata al centro del secondo congresso della Federazione di Monza e Brianza del Sunia, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, che quest’anno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di fondazione. L’evento si è svolto martedì nella sala del Centro Civico di San Rocco a Monza, un quartiere che ha sempre manifestato attenzione alle problematiche abitative, dove opera anche un attivo Comitato Inquilini Case Aler riconosciuto dalle istituzioni.

Monza, Mariella Pollara riconfermata segretaria provinciale Sunia Mb

“In Italia-ha sottolineato Mariella Pollara, segretaria provinciale Sunia Mb riconfermata all’unanimità nel suo ruolo-le domande di edilizia pubblica inevase sono oltre 800.000, ma, in pratica, se non cambia nulla, meno del 10% di queste famiglie riuscirà ad avere un’assegnazione. Le ondate di sfrattati da ricollocare hanno esaurito la scarsa dotazione di alloggi pubblici”. Un altro grave problema è costituito dall’elevato numero di nuclei familiari con un reddito troppo alto per accedere all’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ma troppo basso per pagare un canone di mercato che negli ultimi tempi ha subito un costante aumento. Secondo i dati Istat la spesa media per un affitto in Italia è di 337 euro al mese. “Nel nostro paese-ha precisato Angelo Campagnola, coordinatore della segreteria nazionale del sindacato– ci sono 1.900.000 famiglie in povertà assoluta, pari a 5 milioni e mezzo di individui, che un canone del genere non possono sostenerlo. Occorrono interventi strutturali, non emergenziali, abitazioni a canone sociale. Il PNRR ha trascurato il problema casa, in Italia non esiste un ministero per la casa!”.

Sunia Monza Brianza, iscritti in crescita costante

A Monza e Brianza il Sunia (la cui federazione provinciale è attiva dal 2016) è sempre stato attento ai bisogni del territorio e a confermarlo è anche il numero di iscritti in costante crescita: da 840 nel 2018 a 1250 nel 2022. “Abbiamo istituito un confronto leale e grande collaborazione con tutte le associazioni della proprietà edilizia che hanno portato a tavoli per la contrattazione dei canoni nell’edilizia privata e alla conseguente sottoscrizione di numerosi accordi locali dal 2020 a oggi– ha precisato Pollara–Proprio in questi giorni abbiamo sottoscritto un accordo provinciale”. Ma c’è ancora strada da percorrere. “Il disagio economico e sociale è in forte aumento-ha rilevato Franco Stasi Segretario Cgil Mb–continueremo a chiedere ai comuni di attuare adeguate politiche abitative per rispondere alle esigenze dei cittadini”.