Chiesa stracolma ad Agrate per salutare Gloria Cantù

Una chiesa stracolma ad Agrate ha dato l’ultimo saluto martedì mattina 2 maggio a Gloria Cantù. La ragazza prematuramente scomparsa affetta da fibrosi cistica a 31 anni è stata salutata da tanti amici e amiche che hanno letto alcuni messaggi al termine della cerimonia definendola “una persona speciale che ci ha insegnato ad amare la vita con quella sua delicatezza e gentilezza. Ci ha spiegato come non sprecare mai un giorno e a lottare con tutte le forze per conquistare gli obiettivi che ci poniamo davanti. Per noi è stato un onore incontrarti e speriamo di essere stati alla tua altezza. Grazie di tutto e ti vorremo sempre bene”.

Chiesa stracolma ad Agrate e gli insegnamenti di Gloria Cantù

Pensiero condiviso anche dai sacerdoti durante l’omelia spiegando che “se la vita è un ponte come diceva Santa Caterina, Gloria ha saputo creare tanti incontri e relazioni nel suo percorso se oggi siamo tutti qui riuniti”. Cantù lascia la mamma Adele, il papà Vittorio, il fidanzato Paolo e tane persone a cui è entrata nel cuore. In queste ore in tanti si sono stretti intorno alla famiglia e hanno espresso il proprio cordoglio anche attraverso i social.