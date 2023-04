Agrate perde il sorriso di Gloria Cantù a soli 31 anni

Si è spento purtroppo per sempre il sorriso di Gloria Cantù. La ragazza 31enne residente ad Agrate era affetta fin dalla nascita dalla fibrosi cistica e referente per Monza e Brianza della Fibrosi Flowers promuovendo diverse iniziative per raccogliere fondi a sostegno della ricerca per combattere questa malattia.

Agrate perde il sorriso di Gloria Cantù e Fibrosi Flowers

Ogni anno a Natale ha venduto centinaia e centinaia di panettoni per sostenere il sodalizio, oltre ad organizzare eventi e iniziative benefiche. Cantù è venuta a mancare sabato mattina 29 aprile. Nella sua pur giovane vita aveva subito diversi trapianti. <<Ho imparato a convivere con questa malattia giorno dopo giorno anche grazie ai miei genitori e tutte le persone che mi stanno accanto – aveva raccontato qualche anno fa Gloria -. La mia serenità è un lavoro di squadra e sono felice>>. Purtroppo però col tempo le sue condizioni sono peggiorate e così scompare una ragazza che aveva anche la passione di realizzare bomboniere per le diverse ricorrenze. Grande il cordoglio della comunità agratese che si stringe intorno ai genitori e ai parenti.