Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 6 giugno 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 6 giugno 2024: l’addio di Palladino

I titoli di coda sulla storia tra mister Raffaele Palladino e il Monza in apertura del giornale: l’ufficialità è arrivata, l’allenatore della doppia permanenza dei biancorossi in Serie A è passato alla Fiorentina. In edicola le notizie sul futuro, la successione e l’ipotesi vendita.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 6 giugno 2024: lo Speciale Calcio Monza, dodici pagine gratuite

E lo Speciale Calcio Monza, dodici pagine gratuite all’interno del giornale sulla squadra e il terzo anno in Serie A.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 6 giugno 2024: le altre notizie

Le altre notizie: la ludopatia, un’emergenza sociale per 300 persone in cura in Brianza; e il maltempo con la pioggia dei record che nel mese di maggio è stata tanta quanto tutto il 2022. Infine monsignor Mosconi, nuovo arciprete del duomo di Monza.