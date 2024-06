Calcio, gli ex del Monza: Gytkjaer specialista in promozioni, gol decisivo e Venezia in Serie A contro la Cremonese di Stroppa

Nome: Christian. Cognome: Gytkjaer. Ruolo: centravanti. Segni particolari: Specialista in promozioni e in gol pesanti nelle finali playoff. L’ex attaccante del Monza l’ha fatto di nuovo, ha conquistato la Serie A da grandissimo protagonista nelle partite decisive. La maglia ora è quella del Venezia, ma se si chiudono gli occhi e ripensa a due anni fa ci si può facilmente confondere.

Calcio, gli ex del Monza: Gytkjaer specialista in promozioni, detentore del record di reti segnate in singola edizione dei playoff di Serie B

Nella finale di ritorno di domenica sera con la Cremonese, il danese ha timbrato ancora una volta il cartellino, ha segnato il gol decisivo.

Lui che è già detentore del record per reti segnate in singola edizione dei playoff di Serie B, cinque, proprio con il Monza, è tornato a buttarla dentro anche all’atto conclusivo di questa stagione cadetta, regalando alla città lagunare il sogno tanto atteso del ritorno in Serie A dopo due anni difficili in seguito alla retrocessione maturata sul campo nel 2022.

Calcio, gli ex del Monza: Gytkjaer specialista in promozioni, al Venezia con Filippo Antonelli contro la Cremonese di Stroppa e Antov

Lui, insieme a Filippo Antonelli, attuale direttore sportivo arancioneroverde, torna protagonista e torna nel massimo livello del calcio italiano, superando altri due ex biancorossi come Giovanni Stroppa e Valentin Antov, allenatore e difensore della Cremonese. Questa volta per rimanerci. La prima esperienza è andata così così, con una prima marcatura fantastica, quella risolutiva per la prima storica vittoria in campionato sulla Juventus, poi però tante panchine e un ruolo marginale, con anche il rigore sbagliato contro il Lecce alla penultima che avrebbe potuto regalare un finale diverso all’avventura in Brianza.

Il titolo di dominatore dei playoff però non glielo leva più nessuno, due promozioni in tre stagioni di Serie B parlano da sole. E la colonna sonora è sempre la stessa: “Dindon dindon il Vichingo ha fatto gol“.