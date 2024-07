Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 4 luglio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 4 luglio 2024: in primo piano

In primo piano una inchiesta del Cittadino: quanto costa avere una famiglia? Le risposte, a partire da un rapporto di LegaCoop, restituiscono la fotografia dello “scontrino familiare” tra spese di tutti i giorni, quelle per i figli, per la scuola.

Troppe baby gang a Monza, la Lega allarmata chiede un osservatorio speciale per contrastarle; riescono a rubare circa 400mila euro grazie alla truffa del finto incidente; dopo gli ultimi sgomberi il FOA Boccaccio non molla, l’assessore Moccia dice sì al dialogo ma no all’illegalità; la coppia monzese fuggita dall‘inferno di fango a Cogne: «Il fiume ha invaso l’area di sosta. In pochi minuti tutto allagato».