Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 30 gennaio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 30 gennaio 2025: apertura e primo piano

C’è lo spettro della crisi in apertura di giornale. È il fantasma delle crisi aziendali, che fantasma non è più. Settimana scorsa, il caso più eclatante con la chiusura definitiva della produzione da parte di Candy. Ma è l’episodio più grosso, non l’unico. E ora si teme per un effetto valanga che potrebbe coinvolgere anche altre grandi realtà. E non solo. Perché come spiegano istituzioni, come la Provincia, e sindacati, la crisi sta intaccando anche i piccoli, lo zoccolo duro brianzolo. Potrebbero “ballare” 500 posti di lavoro.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 30 gennaio 2025: le altre notizie

La cronaca con l’uomo che doveva scontare cinque anni di carcere e si nascondeva dall’ex moglie, ma anche il centro di Monza e la sicurezza con bande di giovani che inaspriscono il clima. Il boom dei prezzi delle case. E il Monza tra daspo ai tifosi e match salvezza decisivo con il Verona.