Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 ottobre 2024

Intanto il compleanno della testata che, fondata nel 1899, compie 125 anni. La festa è venerdì 4 ottobre al teatro Villoresi di Monza: dalle 21 una serata con gli ospiti, veri testimonial della filosofia che ha sempre animato la nostra testata: vicini al territorio e attenti alla società. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Alle 22 è previsto il concerto di Andy & Band, formazione guidata dal monzese Andrea Fumagalli (Andy) già componente dei Bluvertigo.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 ottobre: in apertura e primo piano

In apertura ci sono gli autobus e un sistema sempre più al collasso. Tra carenza di personale, aumento del traffico, orari sbagliati. E sicurezza personale. Troppo poca. È l’odissea del trasporto pubblico su strada che ogni giorno vede abbandonati migliaia di pendolari. A dare l’allarme, oltre alle numerose testimonianze raccolte dal Cittadino nell’inchiesta in edicola, ora sono anche i sindacati, Cgil e Cisl. La conseguenza di questa situazione è che sempre più persone lasciano il mezzo pubblico e si spostano con l’auto privata. Con due enormi conseguenze: aumento del traffico, già caotico, e incremento delle polveri sottili.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 ottobre: le altre notizie

Beni sequestrati alle mafie, è boom di nuove destinazioni; Giunta, al via il “dopo Turato”, ma le deleghe sono divise in quattro; mister Nesta con le spalle al muro, la Roma in Brianza è decisiva.