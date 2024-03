Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 28 marzo 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 marzo 2024: in Brianza il prestanome del boss Messina Denaro

Un insospettabile architetto di Limbiate per 10 anni avrebbe prestato la sua identità al boss della mafia siciliana Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio del 2023. Il professionista è stato arrestato insieme ad altre due persone durante un blitz dei Ros dei carabinieri. I fatti risalirebbero al decennio dal 2007 al 2017. In quel periodo l’architetto avrebbe offerto la propria identità al boss, anche per comprare un’auto e una moto a Messina Denaro, all’epoca latitante. Gli altri due arrestati sono un tecnico radiologo in servizio all’ospedale di Mazara del Vallo e un secondo soggetto che avrebbe messo a disposizione del boss un cellulare “pulito”.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 marzo 2024: Ucraina, crisi geopolitiche e la paura di una guerra

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e il peso di una guerra che dura da più di due anni. L’attacco di Hamas contro i cittadini israeliani e la durissima repressione voluta da Netanyahu. L’attentato terroristico al teatro Crocus City di Mosca rivendicato dall’Isis. La “guerra mondiale a pezzi” come l’ha più volte definita papa Francesco infiamma diverse aree del mondo e preoccupa sempre più anche i monzesi, spesso spaventati di fronte alle notizie che arrivano dai tanti fronti di guerra. Conflitti che sempre più vengono percepiti come vicini, un potenziale pericolo concreto anche per il nostro Paese.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 marzo 2024: maxi discarica abusiva a San Fruttuoso

Una gru e cinque container, ma anche “centinaia di metri quadrati di lastre di eternit”, “batterie di piombo e fusti”: grazie a una mappatura effettuata in collaborazione con la Sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese, le Fiamme gialle del comando provinciale di Monza, insieme alla Polizia provinciale brianzola, hanno sequestrato “nel quartiere San Fruttuoso” una “vasta area privata adibita a stoccaggio incontrollato di rifiuti di ogni tipo”. L’intervento, spiegano dal Comando di piazza Diaz, “ha riguardato un terreno di oltre 8.000 metri quadrati” nel comune di Monza, individuato grazie agli elicotteri. Due persone sono state denunciate.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 marzo 2024: baby gang

«Monza e la Lombardia sono diventate l’epicentro delle baby gang». La Lega propone lavori socialmente utili «per chi sbaglia». Si tratta di uno dei propositi del progetto di Legge regionale presentato in Regione dal Gruppo della Lega attraverso il capogruppo Alessandro Corbetta, con i consiglieri regionali leghisti Silvia Scurati e Riccardo Pase, per prevenire e contrastare il fenomeno baby gang. La Regione inoltre promuoverà la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e statali competenti in materia, promuovendo anche la giustizia riparativa.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 marzo 2024: l’inserto Beyond Borders-Oltre i confini

In edicola con il Cittadino l’inserto gratuito Beyond Borders-Oltre i confini scritto dai detenuti del carcere di via Sanquirico a Monza.