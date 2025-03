Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 27 marzo 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

C’è un tuffo nel passato in apertura del Cittadino di giovedì 27 marzo: la storia del trancio di pizza “Da Mauro” con intervista allo storico pizzaiolo: il segreto della ricetta più amata a memoria di monzese. E poi di un mondo di insegne, e di un centro città, che non esiste più.

A proposito di ricordi, martedì è l’1 aprile ed è l’occasione per ripercorrere i tranelli più incredibili, a partire dagli Ufo sul duomo.

Poi c’è l’urbanistica: il nuovo progetto che cambia tutto il futuro dell’ex Buon Pastore. E i nuovi parcheggi blu, con i residenti che ora protestano perché non sarebbero stati informati dell’addio alla sosta gratuita per tutti nella zona intorno a via Boccaccio e ai Boschetti. Infine la Serie A di calcio con il Monza che va in trasferta a Cagliari.

E da ricordare c’è il ritorno all’ora legale, tra sabato 29 e domenica 30 marzo, con orologi avanti di un’ora: dalle 2 alle 3 del mattino.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 27 marzo 2025: lo Speciale Pneumatici&Motori

