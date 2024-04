Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 25 aprile 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Informazione importante: in occasione della Festa dei lavoratori il Cittadino di Monza anticiperà l’uscita a mercoledì 1 maggio.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 25 aprile 2024: primo piano

Tifo violento in occasione di Monza-Napoli: dalla Questura partono 20 Daspo, tolleranza zero. Dopo l’arresto dei baby rapinatori, tema tornato al centro anche del consiglio comunale, e i vandalismi del centro sociale. Il centrodestra chiede risposte.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 25 aprile 2024

E poi Pedemontana e l’alternativa alla “D Breve”? L’ex Dg Regalia propone una tratta “leggera”; per il 2024 a Monza cambia la tassa sui rifiuti: più leggera per le famiglie, più cara per le imprese; la mozione delle opposizioni al piano parcheggi; la denuncia di un cinquantenne che, colto da malore, non ha trovato aiuto finché non è arrivato al comando della polizia locale: nessuno gli ha dato retta pensando a una truffa.

Il Cittadino torna in edicola mercoledì 1 maggio 2024

