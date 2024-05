Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 23 maggio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 23 maggio 2024: il Lambro in primo piano

Il Lambro in primo piano. Ancora, ma questa settimana non per l’esondazione e l’allerta: il soprintendente dice no, tutto da rifare al piano anti-esondazioni. Sulle traverse storiche non si può mettere mano. Vuol dire che l’alveo del Lambro nel suo tratto cittadino non si può abbassare e, soprattutto, vuol dire anche che ora bisogna rimettersi al lavoro per trovare nuove soluzioni.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 23 maggio 2024: le altre notizie

E poi la cronaca con il “tiktoker” nei guai per resistenza a pubblico ufficiale e sputi e minacce alla polizia di Stato, lo stato di salute dei corsi d’acqua che attraversano la Brianza, la fiducia all’Autodromo Nazionale sotto i ferri per riqualificazione dopo la paura per i ritardi di fine dei lavori.