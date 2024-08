Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 22 agosto 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Muore sul lavoro a 22 anni incastrato in un nastro trasportatore, la tragedia in un’azienda di servizi ambientali in via per Cinisello. È la quarta vittima dall’inizio dell’anno. L’incidente accaduto nel pomeriggio di mercoledì è la notizia di apertura del giornale in edicola.

In primo piano invece lo stato di salute del calcio in Brianza con il Monza al via della terza stagione in serie A, il Seregno che si riaffaccia allo sport giocato facendo sognare una città e i campionati, compresi quelli femminili, pronti a partire. Tutto bene, ma all’U Power Stadium quest’anno qualche posto libero ancora c’è.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 22 agosto 2024: le altre notizie

Deposito della M5 al Casignolo: la Giunta Pilotto inserisce compensazioni nelle linee guida; Sportelli bancari: la Bcc di Barlassina in controtendenza, a breve l’apertura del nuovo sportello nel capoluogo; L’arrivo precipitoso di Enea, giovane monzese, che non ha fatto arrivare la sua mamma in ospedale ed è venuto alla luce sul sedile posteriore dell’auto guidata dal papà; Il conto alla rovescia verso il Gp d’Italia 2024; Monza Calcio: dopo l’esordio si pensa al portiere, ipotesi Stefano Turati, attualmente al Sassuolo