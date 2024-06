Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 13 giugno 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 giugno 2024: le elezioni

Elezioni amministrative e europee in primo piano. Per quanto riguarda i sindaci, in provincia il centrosinistra guadagna comuni ma perde Muggiò. Ornago e Busnago restano civiche. Tante conferme, qualche plebiscito e non poche sorprese: in Brianza il centrodestra e il centrosinistra hanno chiuso quasi in parità. La coalizione di governo, che fino a domenica guidava 17 dei 31 comuni al voto, ha mantenuto 15 municipi mentre il centrosinistra è salito da 12 a 14.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 giugno 2024: le altre notizie

Il Cittadino prima ed. Monza 13 giugno 2024

Cronache dal tribunale nello sfoglio. La storia dell’uomo che fu accusato dall’ex fidanzata, tre processi in Cassazione: l’odissea giudiziaria di un trentenne difeso da un legale monzese; Capotreno incolpato di violenza sessuale da un minore, assolto dopo due anni di demansionamento; I BtoB Awards in Villa Reale per la dodicesima edizione: premiate le eccellenze imprenditoriali della Brianza; Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, scelto per il dopo Palladino.