Cesano: rischia di crollare un edificio, evacuate le famiglie della zona

Rischia di crollare un edificio storico a Cesano Maderno, i vigili del fuoco fanno evacuare i residenti della zona limitrofa. Sabato pomeriggio 25 novembre verso le 17.45 le squadre dei pompieri di Monza e Brianza con l’autopompa del distaccamento volontario di Seregno sono intervenute in via Agnesi all’incrocio con via Cavour nella frazione Binzago di Cesano, dove la struttura ha subito un un dissesto statico e dovrà essere demolita.

Cesano: rischia di crollare un edificio e gli interventi per il maltempo

Gli stessi vigili del fuoco sempre nella giornata di sabato sono stati impegnati in 20 interventi per soccorso tecnico urgente legate al forte vento che si è abbattuto sulla nostra provincia rimuovendo diversi alberi abbattuti dal forte vento .