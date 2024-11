Nel 1985 i cittadini del rione Burghett di Cesano Maderno raccolsero fondi per avere un’opera da esporre nell’edicola religiosa di via San Carlo. Fu quindi commissionata al pittore Mario Bogani l’opera “Madonna con Cristo Morente”, poi divenuta per i cesanesi la “Madonna Bogani”. Nel 2023 l’amministrazione comunale ha deciso di far restaurare l’opera, prelevandola dall’edicola e consegnandola a un laboratorio di Bergamo.

Cesano Maderno: la Madonna Bogani ritorna al Burghett, cerimonia domenica 17 novembre

Domenica 17 novembre il dipinto sarà riposizionato nella sua sede storica. La cerimonia, alle 11, vedrà la partecipazione delle autorità locali, dell’associazione Burghett e di don Stefano per la benedizione finale.