Cesano, finisce con l’auto nella scarpata e si ribalta: due feriti in codice giallo

Un’auto a testa in giù nella boscaglia e due persone rimaste ferite a Cesano Maderno nella prima mattinata di venerdì 7 giugno. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine il conducente della vettura ha perso il controllo finendo a lato strada, in via Biulè, in una scarpata.

Cesano, due feriti in codice giallo nell’auto ribaltata

Sul posto si sono portati mezzi di soccorso inviati dal 118 oltre che una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa da Desio. Il sinistro da una prima ricostruzione avrebbe coinvolto la sola autovettura ribaltata. Le persone all’interno, un ragazzo di 19 anni e una donna di 54, sono state soccorse prontamente e portate al pronto soccorso in codice giallo.