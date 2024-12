Ceriano Laghetto: addio ad Andrea Bisceglia, coinvolto in un incidente in moto a febbraio

Ha lottato, per tanti mesi, Andrea Bisceglia, il giovane cerianese coinvolto in un incidente stradale a Cesano Maderno nel febbraio scorso, ma non ce l’ha fatta. Il ragazzo è mancato, circondato dall’affetto dei suoi cari a inizio settimana e giovedì è stato celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di San Vittore. Aveva 21 anni e a portarselo via sono state le conseguenze dello scontro. L’incidente era avvenuto attorno all’ora del tramonto di martedì 6 febbraio, in piazza Monte Bianco, nel quartiere Molinello.

Ceriano Laghetto: addio ad Andrea Bisceglia, con la moto si era scontrato con un furgone di un’associazione del territorio

Andrea era in sella alla sua moto quando c’è stato l’impatto con un furgoncino per il trasporto disabili condotto da un anziano volontario di un’associazione del territorio. Le condizioni erano da subito apparse drammatiche per il giovanissimo cerianese; era stato soccorso in autoambulanza e auto medica, con il supporto dei Vigili del fuoco, per poi essere trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

All’inizio le condizioni erano gravi ma apparentemente stabili, purtroppo però il ragazzo non ha mai dato troppi segnali di ripresa. Una folla commossa si è riunita nella chiesa parrocchiale di Ceriano per l’ultimo saluto, abbracciando idealmente la famiglia in questi momenti di grave lutto e perdita.