Ceriano, ladri si calano dal tetto di un magazzino: guardie giurate e carabinieri sventano un furto da 60mila euro

L’intervento delle guardie giurate ha permesso di sventare un colpo da 60mila euro lunedì 19 giugno nella notte nella zona industriale di Ceriano Laghetto. I ladri si erano introdotti in un magazzino logistico attorno all’1. In due, si sono infilati nella struttura calandosi dal tetto attraverso una lunga scala in acciaio ed avevano iniziato ad accumulare materiale di valore pronti per la fuga. La loro intenzione era quella di inscatolare quanti più oggetti possibile confezionati e pronti per la spedizione e poi fuggire prima dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

La scala usata dai ladri (foto Sicuritalia)

Ceriano Laghetto: le guardie giurate hanno dato l’allarme

E invece sono stati disturbati, nel loro intento, dalle guardie giurate in servizio alla struttura. Gli uomini della sicurezza sono stati allertati dall’allarme scattato dopo che le telecamere della videosorveglianza avevano ripreso tutta la scena, i due ladri intenti a scalare il tetto e ad accumulare la refurtiva. Subito dopo essere arrivati sul posto, gli addetti dell’azienda di sorveglianza sono riusciti a mettere in fuga i malviventi che hanno dovuto abbandonare tutti gli scatoloni dove li stavano dispensando prima di scappare.

Ceriano Laghetto, i malviventi sono riusciti a fuggire ma a mani vuote

Alla fine i malviventi sono riusciti ad allontanarsi, mentre nel magazzino arrivano anche i carabinieri della stazione di competenza. I militari hanno provveduto ad assicurare la merce e a riconsegnarla all’azienda che si occupa di logistica. Il valore del mancato bottino sarebbe stato stimato intorno ai 60mila euro.

Della sortita dei ladri è rimasta solamente la lunga scala appesa al tetto che avevano utilizzato per introdursi nell’edificio