Centro diurno di Seregno: il laboratorio d’arte con Brera va in mostra per due giorni

Le opere eseguite dagli utenti del centro diurno di via Oliveti a Seregno saranno esposte nella sala Minoretti del circolo culturale San Giuseppe di via Cavour, 25. Sarà un’esposizione che “metterà in vetrina” manufatti in ceramica realizzati dagli utenti del centro. Con il patrocinio del comune, sarà visitabile l’11 e il 12 marzo.

Centro diurno di Seregno: i lavori degli atelier di terapeutica-artistica

Le opere sono il frutto del lavoro degli utenti del centro che partecipano agli atelier di terapeutica-artistica, in collaborazione con l’accademia di Brera, e al laboratorio di ceramica.

L’obiettivo – hanno spiegato gli operatori – è “valorizzare la creatività di ognuno per sperimentare condizioni di benessere liberandosi da emozioni negative”.

Il centro diurno di Seregno è parte integrante del dipartimento di salute mentale di Asst Brianza, diretto da Benedetta Grasso.

Centro diurno di Seregno: circa 80 utenti in carico

Sono circa un’ottantina gli utenti in carico alla struttura di via Oliveti. Sono persone che presentano situazioni croniche ma anche soggetti agli esordi psicotici. Una buona parte proviene dai territori che fanno capo alla struttura di Seregno, ma anche da Besana e Carate Brianza, ed altre località.