“Cathedral of Work” di Fontana in mostra a Monza alla Meridiana

Fontana Gruppo porta la mostra “Inside the Cathedral of Work” a Monza. La rassegna realizzata per celebrare i 70 anni della Fontana Luigi S.p.A. con le opere del fotografo Maurizio Galimberti ha aperto alla sede della Cooperativa La Meridiana.

“Cathedral of Work” alla Meridiana: «Un luogo speciale per la nostra famiglia»

«Un luogo speciale per la nostra famiglia – ha sottolineato Fabrizio Fontana, Global Communication Director di Fontana Gruppo – Da anni diamo appoggio al progetto “Il Paese Ritrovato”. Nei decenni siamo diventati leader della bulloneria di alta qualità con sedi e filiali sparse in tre continenti ma in questi anni non abbiamo mai dimenticato da dove siamo partiti, il territorio in cui siamo nati e a cui siamo profondamente legati perché parte integrante della nostra identità».

“Cathedral of Work” alla Meridiana: fino al 14 novembre

La mostra è visitabile fino a lunedì 14 novembre, su appuntamento dalle 9 alle 18.

“Cathedral of Work” alla Meridiana: la mostra nelle parole del fotografo Galimberti

È il cuore dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario di Fontana Gruppo. «Le opere che ho realizzato racchiudono la complessità e la bellezza del lavoro di Fontana Gruppo ma anche un po’ il mio essere; per farlo mi sono recato presso lo stabilimento e, lavorando con la fotografia, ho cercato di estrarre il sangue stesso del bullone, l’essenza del lavoro e dell’identità di un impresa che rappresenta la nostra Brianza. Questo lavoro e questo libro costituiscono quindi una nuova prospettiva per raccontare storie d’impresa attraverso la fotografia», ha spiegato il fotografo medese Maurizio Galimberti.