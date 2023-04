Caso Bames di Vimercate: lo sciopero degli avvocati fa slittare a settembre il processo, rabbia tra gli ex dipendenti

Le speranze per gli ex lavoratori di Bames di avere una sentenza entro l’anno si affievoliscono, dopo il rinvio dell’udienza dello scorso 19 aprile è slittata addirittura a settembre. L’impresa di Vimercate fallita e a processo per bancarotta fraudolenta con otto imputati aveva messo in programma un nuovo incontro con i testimoni al Tribunale di Monza, ma il concomitante sciopero degli avvocati ha fatto posticipare la seduta addirittura dopo l’estate.

Caso Bames di Vimercate: la doccia fredda per gli ex lavoratori

“Il calendario per la sua tempistica è stata una doccia fredda per gli ex dipendenti, alcuni di loro presenti anche oggi anche se non in presidio organizzato, e ha creato un certo sconcerto in quanto la prima udienza è stata fissata per il 14 settembre – ha fatto sapere l’ex segretario Fim Cisl Gigi Redaelli -. Malumore, incredulità, rabbia circolavano tra di loro, perché non è possibile trovarsi di fronte a questo tipo di tempistiche”.

Caso Bames di Vimercate: il lungo iter giudiziario

Bames è fallita il 2 ottobre del 2013 e di fatto le prime indagini sono partite da quella data e hanno visto i primi sviluppi quando il 27 febbraio 2014 sono state eseguite dalla Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Monza, una serie di perquisizioni e sono stati notificati gli avvisi di garanzia per bancarotta fraudolenta; il primo fine indagine di questa intricata vicenda è stato emesso dal pm di allora Walter Mapelli il 12 gennaio 2016. L’udienza come detto è stata aggiornata il prossimo 14 settembre alle 9:30 presso l’aula del Tribunale di Monza, dove si terrà l’esame e il controesame degli altri consulenti di parte mentre le altre date sono previste nei giorni: 2 novembre, 29 novembre e 14 dicembre.