Caro benzina, Guardia di Finanza: 1.230 controlli ad agosto, 789 violazioni

In uno scenario di prezzi in aumento dall’inizio del mese, sono stati più di 1.200 gli interventi della Guardia di Finanza per il controllo dei costi del carburante nei primi quindici giorni di agosto con 789 violazioni contestate.

Caro benzina, Guardia di Finanza: che tipo di violazioni sono state contenstate

La Gdf ha intensificato i controlli proprio a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi.

Nella prima metà di agosto sono stati eseguiti complessivamente 1.230 interventi, 85 nei confronti di distributori sulle autostrade e 1.145 su impianti della normale rete stradale.

Sono state contestate 789 violazioni: 363 per mancata esposizione dei prezzi oppure difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 426 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’“Osservaprezzi carburanti”, istituito al Ministero delle imprese e del made in Italy. Ma i controlli hanno riguardato anche l’assolvimento degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento e la qualità dei sistemi di erogazione.

Caro benzina, Guardia di Finanza: piano fino alla fine dell’anno

Il piano d’azione, tuttora in corso, proseguirà anche nei prossimi mesi fino alla fine dell’anno impegnando i Reparti operativi su tutto il territorio nazionale.

Caro benzina, Guardia di Finanza: l’Osservaprezzi carburanti e i dati da esporre

I benzinai sono tenuti a comunicare i prezzi praticati attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” e i prezzi devono essere esposti pubblicamente, insieme all’indicazione del prezzo medio, attraverso apposita cartellonistica.

Il dato del prezzo medio è determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria, mentre è calcolato su base nazionale per i punti di rifornimento situati in ambito autostradale.

Caro benzina: il prezzo medio regionale in Lombardia a Ferragosto

Nei giorni di Ferragosto il prezzo medio regionale in Lombardia è stato di 1,941 euro per la benzina verde e 1,844 euro per il gasolio, entrambi al self service.