Benzina, super prezzo sull’A8: Assoutenti denuncia alla Guardia di Finanza

Dovrà intervenire la Guardia di Finanza, secondo quanto annunciato da Assoutenti, sul caso del super prezzo applicato su benzina e diesel al self service dell’area di servizio Villoresi Ovest a Lainate sull’autostrada A8 Milano-Varese: 2,722 euro al litro per la verde e 2,632 al litro per il gasolio, +35% rispetto alla media autostradale.

Benzina, super prezzo sull’A8: «Il distributore applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale»

«Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona – ha detto il presidente Furio Truzzi – Per un pieno ad un’auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro. Questo significa che il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale».

Benzina, super prezzo sull’A8: richiesta di ispezione della Gdf

Assoutenti chiederà dunque alle Fiamme Gialle di compiere un’ispezione presso l’impianto.

Benzina, Assoutenti stima in 2,27 miliardi il guadagno dello Stato tra Iva e accise

L’associazione ha anche stimato in 2,27 miliardi il guadagno dello Stato, tra esodo e controesodo estivo, tra le accise e l’Iva incasserebbe, ipotizzando 15 milioni di autovetture benzina-gasolio in circolazione sulle autostrade e una media di 3 pieni solo per gli spostamenti e successivo ritorno.

Assoutenti chiede al governo un intervento immediato.