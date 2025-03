Presenze da record per la 40esima edizione del Carnevale cogliatese. Proprio in occasione dell’importante anniversario, gli organizzatori hanno trasformato – con la collaborazione di oltre 4mila visitatori – il centro di Cogliate in un’esplosione di colori, allegria e musica.

L’iniziativa ha portato per le strade carri, spettacoli itineranti e animazione, grazie anche alla presenza degli amici del carnevale di Cermenate e delle loro entusiasmanti rappresentazioni allegoriche.

Cogliate carnevale affluenza Cogliate carnevale intrattenimento

Carnevale di Cogliate: successo da 4mila visitatori, la soddisfazione del sindaco Basilico

«Il successo di questa 40esima edizione – dice il sindaco Andrea Basilico – conferma la forte identità della nostra festa ed il suo ruolo centrale nel panorama degli eventi locali. Come amministrazione comunale e anche a nome degli organizzatori esprimiamo grande soddisfazione per la straordinaria affluenza e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, con l’augurio di continuare a far crescere questa tradizione negli anni a venire».

Tutto ottimamente gestito anche dal punto di vista logistico, con le strade ripulite sin dalle ore successive, dimostrando senso di responsabilità e rispetto per il territorio.