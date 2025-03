È l’evento che riempie le strade di Nova Milanese più di ogni altro. Centinaia i presenti anche quest’anno al “Carneval de Noueva” scritto volutamente in dialetto. Appuntamento fisso (ma non scontato) per la domenica che precede il sabato grasso. Ad animare il Carnevale, i carri realizzati a tema dai volontari delle quattro parrocchie della Comunità pastorale San Grato. Da un paio di anni il tema viene scelto dai volontari per poter anticipare i lavori e iniziare la preparazione che diventa sempre una corsa contro il tempo.

«Quest’anno – ha sottolineato Massimiliano Zumbo, coordinatore dei volontari – abbiamo scelto il Mondo di Walt Disney legati alla tradizione degli esordi, ma anche ai più moderni film di animazione».

Carnevale Nova Milanese L’attestato di ringraziamento a Massimiliano Zumbo

Nova Milanese: il carnevale vince anche quest’anno, le proposte delle parrocchie

E così se la parrocchia della Beata Vergine Assunta si è ispirata ad una delle fiabe più classiche come Cenerentola con una fantastica carrozza trascinata da topini che diventano cavalli, la parrocchia di San Carlo ha scelto di proiettarsi nelle atmosfere messicane di Coco, film uscito una decina di anni fa. La parrocchia di San Bernardo ha rievocato la fiaba de “La Sirenetta” con una medusa meccanizzata da far invidia ai carristi più famosi di Viareggio. E infine la parrocchia di San Giuseppe ha scelto un classico intramontabile come Pinocchio.

E poi per Replay, è stato riproposto il drago realizzato lo scorso anno per il tema legato a Harry Potter.

Carnevale Nova Milanese la piazza Marconi

Nova Milanese: il carnevale vince anche quest’anno, folla in piazza Marconi

Ad aspettare i carri in piazza Marconi c’era talmente tanta gente che il passaggio è durato un po’ più del previsto mentre l’Arci coinvolgeva i presenti in salse e ruede. All’oratorio san Carlo il momento conclusivo con la consegna degli attestati a tutti colori che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento che rinnova l’appuntamento al prossimo anno.