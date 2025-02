Ma quando è carnevale? Sta arrivando: a Monza e Villasanta, dove si festeggia facendo riferimento al rito romano, è tra il giovedì 27 febbraio e il martedì 4 marzo (scuole chiuse il 3 e 4 marzo). Dove si festeggia col rito ambrosiano – a Milano e nelle parrocchie della diocesi – è da martedì 4 marzo a sabato 8 marzo (scuole chiuse 6 e 7 marzo).

Carnevale a Monza: appuntamenti dall’1 al 3 marzo

A Monza la festa con la sfilata inizia in piazza Trento e Trieste alle 15 di sabato 1 marzo: c’è la Fantasy Carnival Parade, una parata itinerante di musica e trampolieri.

Alle 16 in piazza Roma l’evento Step by Step, una lettura animata per bambini sulla storia del Carnevale, con attori e pupazzi.

Domenica 2 marzo, alle 15.30 in piazza Roma arriva Arlecchino & Co, un momento di divertimento dedicato ai bambini con baby dance e spettacolo di burattini.

Lunedì 3 marzo sempre alle 15.30, in piazza Roma è in programma lo spettacolo Cioco Story, una rivisitazione interattiva rivolta ai più piccoli de “La Fabbrica del Cioccolato”. In caso di pioggia, alcune iniziative potrebbero svolgersi sotto i portici dell’Arengario.

Carnevale a Monza: il Mercatino francese e la Festa dei Balocchi

Per i più grandi ci sono i mercatini: da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo in Piazza Trento e Trieste c’è il Mercatino francese con la consueta selezione di articoli artigianali, da profumi e saponi a prodotti enogastronomici.

Da venerdì 7 a domenica 9 marzo, piazza Trento e Trieste ospiterà la Festa dei Balocchi, con esposizioni di prodotti tipici di aziende agricole a km 0, gonfiabili, giostrine e laboratori dedicati ai bambini.

«Anche per questo carnevale – dichiarano gli assessori Arianna Bettin (Cultura) e Carlo Abbà (Commercio) – Monza si animerà con mercati di grande varietà e qualità e con artisti capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in spettacoli, eventi e laboratori per famiglie e per i bambini, che potranno così vivere appieno l’atmosfera magica dei giorni del carnevale».