Carnate: ultimo saluto tra i palloncini a Giulia Cerini, morta a 14 anni

Un mare di palloncini bianchi per l’ultimo saluto. Si sono svolti venerdì pomeriggio in una chiesa parrocchiale gremita di giovani, a Carnate, i funerali di Giulia Cerini, la 14enne stroncata all’improvviso domenica mattina da una malattia ancora ignota.

In un clima comprensibilmente attonito, le esequie hanno visto la comunità carnatese stringersi con affetto attorno alla famiglia di Giulia, alla mamma Ilaria, al papà Claudio e al fratello primogenito Thomas.

Carnate: ultimo saluto tra i palloncini a Giulia Cerini, frequentava l’oratorio a Carnate e il liceo a Vimercate. La passione per la danza e lo sci

Era una figura conosciuta sul territorio per via del suo impegno nell’ambito dell’oratorio di Carnate, dove era arrivata a ricoprire anche il ruolo di animatrice durante il periodo estivo. Tra le sue passioni c’erano anche la danza e lo sci sull’altipiano della Paganella, dove amava cimentarsi fino a qualche anno fa. Proprio l’associazione sciistica della Paganella aveva subito espresso il proprio dolore per la perdita di una loro sciatrice.

Frequentava l’istituto Vanoni di Vimercate, la prima del liceo delle Scienze umane e anche i suoi compagni hanno partecipato al dolore della famiglia e al loro stesso dolore per la perdita di una compagna preziosa. Lo stesso gli amici e i compagni di danza ad Arcore dove frequentava la scuola “Immagine Danza” hanno voluto tributare il loro saluto e un loro ricordo personale durante la cerimonia.

Carnate: ultimo saluto tra i palloncini a Giulia Cerini, il ricovero in ospedale e la morte

Una morte assurda quella di Giulia, proprio perché totalmente inattesa e priva di qualunque segnale. Giulia era, infatti, stata ricoverata all’ospedale De Marchi di Milano, dopo una diagnosi iniziale di mononucleosi che poi era emerso avere celato qualcosa di più serio. I medici di Milano erano riusciti a far arrivare in tempi record anche un farmaco chemioterapico degli Stati Uniti, farmaco che in Italia ancora non viene utilizzato. Purtroppo la sua battaglia contro la malattia si è conclusa domenica mattina.

Carnate: ultimo saluto tra i palloncini a Giulia Cerini, “il suo ricordo continuerà a vivere”

«Giulia è stata una guerriera – ha scritto la mamma sui social – ha combattuto con tutte le sue forze».

I funerali sono stati il momento per dirle addio. Ma – hanno assicurato la famiglia e i tanti amici – il suo ricordo continuerà a vivere. Dopo la cerimonia, il corteo è proseguito verso il cimitero locale.