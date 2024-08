Sospetto caso Dengue a Carnate e scatta subito la disinfestazione. A dare la notizia attraverso il proprio sito è stata l‘amministrazione comunale.

Carnate: sospetto caso Dengue, via alla disinfestazione e le aree interessate

Gli interventi verranno eseguiti a partire dalle 23 di venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre nelle vie: Edison fino all’incrocio con via Fermi; Galilei tra via Banfi e via Edison; Premoli fino all’incrocio con via da Vinci; Buonarroti; Fermi; Da Vinci; Banfi dall’incrocio con via Premoli al sottopasso; Mazzini dal sottopasso a via Volta; Volta dall’incrocio con via Mazzini a via Roma; Roma dall’incrocio con via Volta fino al civico 15 e nell’area verde via dalla Chiesa adiacente parcheggio pubblico.

Una situazione simile si era verificata a luglio anche ad Agrate e si era seguita la stessa procedura di disinfestazione sul territorio per prevenire ulteriore diffusione .