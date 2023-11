Carate: brucia un’auto all’improvviso

Brucia un’auto a Carate e arrivano tempestivamente i vigli del fuoco.

Carate: brucia un’auto e i vigili del fuoco

Domenica pomeriggio 5 novembre verso le 18 in viale Mosè Bianchi una vettura ha preso improvvisamente fuoco per cause ancora da accertare e sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’autopompa dei vigilio del fuoco di Seregno e un’autobotte di Carate, oltre a una pattuglia dei carabinieri.

Carate: brucia un’auto e nessun ferito

Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone coinvolte nel rogo. Alla guida non c’era nessuno, ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per evitare che le fiamme si propagassero verso le altre auto in sosta. Non è la prima auto che va in fiamme in Brianza recentemente un’altra auto è stata mangiata dalle fiamme a Peregallo di Lesmo.