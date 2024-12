Carate Brianza: vigili del fuoco, soccorsi e volontariato insieme per Santa Barbara

Partecipazione, emozione e applausi per due nuovi capisquadra. I vigili del fuoco di Carate Brianza domenica hanno celebrato la patrona Santa Barbara (4 dicembre) con la tradizionale messa in chiesa che ha riunito i corpi di soccorso e volontari del territorio.

Carate Brianza Santa Barbara 2024

Carate Brianza: i vigili del fuoco e il lavoro quotidiano anche nel pericolo, l’impegno dei volontari

Don Giuseppe Conti quest’anno non ha indossato l’elmo che aveva ricevuto in dono, ma nell’omelia ha posto l’attenzione sulla professionalità dei vigili del fuoco nel lavoro quotidiano anche in condizioni di pericolo e sull’impegno dei volontari che compongono il mondo di chi spende il proprio tempo per aiutare gli altri.

Carate Brianza: nel 2025 saranno 150 anni del distaccamento dei vigili del fuoco

Presenti il corpo dei vigili del fuoco di Carate, che nel 2025 festeggerà i 150 anni di vita e che nel 2024 è stato protagonista di 700 interventi in linea con l’anno precedente, insieme al sindaco Luca Veggian, ai vertici dei carabinieri e della polizia locale. Poi Seregno Soccorso, la Croce Bianca di Giussano, la Protezione civile, Associazione nazionale carabinieri, la polizia provinciale.

Carate Brianza: vigili del fuoco, due nuovi capisquadra

Palcoscenico anche per i due nuovi capisquadra, entrambi di nome Giovanni Pozzoli per un caso di omonimia che rende il loro cammino più speciale, e per quattro nuovi vigili del fuoco promossi dal corso di formazione.

Carate Brianza: la benedizione sul sagrato e il concerto di sirene

Dopo la funzione don Conti ha benedetto sul sagrato i mezzi schierati che hanno risposto con l’abituale concerto di sirene lampeggianti.

Numerosa la partecipazione dei caratesi, sia all’appuntamento in chiesa sia alla giornata di apertura della caserma, che offre anche la particolarità del museo di mezzi storici più grande d’Italia.