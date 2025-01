Carate Brianza: una volpe nel giardino della scuola elementare, inquadrata dalla webcam del progetto Stem degli studenti

Una bellissima volpe ospite della scuola primaria Mario Lodi di Carate Brianza. È la scoperta fatta dagli studenti delle elementari di via Moscatelli, con i loro insegnanti, grazie alla webcam posizionata sulla montagnetta esterna. Nell’ambito del progetto di educazione ambientale, affidato alla cooperativa Demetra per le attività di potenziamento delle competenze Stem (finanziato con risorse del Pnnr), è stato possibile fotografare l’animale, noto per l’astuzia e la capacità di adattamento, che, generalmente, si muove di notte.

Carate Brianza la volpe inquandrata dalle telecamere della scuola elementare

È, infatti, proprio con il favore del buio che le volpi prediligono cercare cibo e cacciare. Il percorso di educazione ambientale, cui aderiscono le classi (dalla seconda alla quinta) delle scuole elementari Romagnosi, Mario Lodi e quella di Costa Lambro oltre alle prime e seconde medie di via General Cantore (IC Romagnosi), prevede il monitoraggio della biodiversità dei giardini delle scuole. Le varie classi approfondiscono, quindi, tematiche differenti attraverso incontri con esperti esterni e con i propri insegnanti, nell’ambito del progetto iniziato in autunno e attualmente in corso. E, per fare questo, come spiegato da Daniela Re, referente dell’ufficio educational della cooperativa Demetra, vengono impiegate anche strumentazioni tecnologiche, fra cui, appunto, le webcam, utilizzate per immortalare e conoscere quali siano gli ospiti notturni che fanno visita alle scuole quando tutti dormono e chi popola il giardino durante la notte. Una delle sorprese, che ha destato attenzione e meraviglia nei piccoli studenti, appunto la volpe, che si può vedere molto bene dalle immagini del dispositivo video. Nelle vicinanze non sono poche le case che, oltre all’orto, hanno anche dei pollai. Facile, al risveglio, aver trovato qualche gallina in meno.

Carate Brianza: il video della volpe