Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e il Nucleo rilievi della Scientifica: domenica pomeriggio il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto nella zona delle grotte di Realdino a Carate Brianza, lungo la via Per Costa. Il dispiego di forze dell’ordine non è passato inosservato. L’area è stata transennata e il nastro posto a delimitare la zona.

Carate Brianza: trovato il cadavere di una donna nella zona delle grotte di Realdino, l’allarme di un passante domenica pomeriggio

A dare l’allarme, nel pomeriggio del 16 febbraio, sarebbe stato un passante, che si trovava da quelle parti per una passeggiata. È quella, infatti, una meta gettonata da chi ama camminare o praticare sport all’aperto lungo il sentiero che unisce Agliate a Realdino non lontano dal parcheggio dell’omonimo ristorante.

Il corpo era vicino all’ingresso della radura dove si snodano, appunto, diversi sentieri battuti da sportivi: era lungo una delle stradine sterrate. Si tratterebbe di una giovane donna di carnagione chiara, che non aveva con sé documenti. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

È stata recuperata nel tardo pomeriggio e condotta all’Istituto di Medicina legale di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà fare luce sulle cause del decesso. Verrà eseguita l’autopsia.