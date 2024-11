Carate Brianza: scontro con un furgone, muore motociclista

Ne è stato dichiarato il decesso poco dopo il suo arrivo in ospedale. Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto nell’incidente stradale che si è verificato a Carate Brianza in viale Monte Nero, pochi minuti dopo le ore 13 di venerdì 15 novembre. Qui l’uomo, a bordo di una Harley Davidson, si è scontrato con un furgone.

Carate Brianza: scontro con un furgone, condizioni apparse subito gravissime

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il motociclista è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, riportando traumi multipli. Guidava la due ruote in direzione della frazione di Agliate, provenendo da Briosco, quando, all’altezza di Cascina San Giovanni, si è scontrato con un furgone, che giungeva dalla parte opposta e doveva effettuare una manovra di svolta. Il centauro è, quindi, finito pesantemente a terra, urtando contro l’asfalto.

Carate Brianza: scontro con un furgone, forze dell’ordine e soccorsi sul posto

L’intervento di soccorso è stato piuttosto importante: sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Carate con il comandante Alberto Viganò, i carabinieri della Compagnia di Seregno, due automediche e due ambulanze.

Il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Ma, qui, poco dopo è deceduto. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante gli interventi tempestivi. Ora, a condurre i rilievi del caso è la Locale.

Il conducente del furgone, un uomo di 42 anni, è rimasto illeso e non è stato ospedalizzato. Le autorità hanno lavorato per determinare le cause dello scontro, mentre la strada, che unisce Carate alla limitrofa Briosco, è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le operazioni sul luogo del sinistro, da parte delle forze dell’ordine, sono durate più di un paio d’ore.