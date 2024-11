Carate Brianza, il motociclista deceduto è l’imprenditore giussanese Marco Longoni

È Marco Longoni, 61 anni di Giussano, il motociclista deceduto, venerdì 15 novembre, in un incidente stradale a Carate Brianza. La sua identità è stata resa nota dopo qualche ora. Al momento di arrivare in ospedale a Monza, il suo nome non era conosciuto: addosso all’uomo non erano rinvenuti documenti, forse andati persi, a seguito dell’urto, nelle vicinanze del sinistro. Il motociclista era rimasto coinvolto nel sinistro che si è verificato in viale Monte Nero, pochi minuti dopo le 13. Qui l’uomo, a bordo di una Harley Davidson, si è scontrato con un furgone. La dinamica è al vaglio della Polizia locale.

Incidente: il centauro era titolare della Longoni gomme e gestiva un ristorante

Il 61enne era titolare, insieme al fratello, della Longoni gomme di via Tofane a Giussano, oltre a gestire il ristorante pizzeria “Al Burigiott” di Carate Brianza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il motociclista è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, riportando traumi multipli. Guidava la due ruote in direzione della frazione di Agliate, provenendo da Briosco, quando, all’altezza di Cascina San Giovanni, si è scontrato con un furgone, che giungeva dalla parte opposta e, secondo le prime ricostruzioni, doveva effettuare una manovra di svolta. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza, dove è deceduto. Il conducente del furgone, un uomo di 42 anni, è rimasto illeso e non è stato ospedalizzato. Sul posto la Polizia locale di Carate Brianza, i carabinieri della Compagnia di Seregno, due automediche e due ambulanze.