Carate Brianza: palasport e nuovo Don Gnocchi per il 2024

Un impegno prioritario dell’amministrazione di Carate Brianza è il completamento del nuovo palazzetto dello sport sull’area di via Grossi, adiacente alla futura sede del liceo don Gnocchi. I lavori proseguono e la struttura dovrebbe essere pronta per la seconda metà del 2024, ma già è ben visibile e sta crescendo.

Carate Brianza: insieme al polo sportivo anche l’Academy e il nuovo liceo

Insieme al polo sportivo, con tempistiche diverse sorgeranno l’Academy, la scuola di arti e mestieri (presente anche nel piano per il diritto allo studio, da poco approvato) e la nuova sede del liceo, appunto, situato, sin dai tempi della sua fondazione, in via dei Gaggioli, interventi questi destinati a trasformare l’aspetto dell’ingresso cittadino, ma sostenuti con forza dalla maggioranza e difesi dalle critiche dell’opposizione che ha sempre sottolineato i rischi di ripercussioni importanti sul traffico.

La giunta aveva, nel 2021, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica concernente l’intervento per realizzare un vero e proprio “campus” dedicato allo sport, alla formazione e alla innovazione ed è stato, quindi, avviato il procedimento espropriativo necessario all’acquisizione delle aree private dove sta sorgendo la nuova opera pubblica.

Carate Brianza: l’area di via dei Gaggioli sarà bonificata

In risposta alle possibili polemiche circa il fatto di aver ceduto un’area pubblica a un privato e aver speso soldi per costruire un’opera pubblica su un terreno privato, l’amministrazione comunale ha voluto specificare di aver studiato un masterplan per l’acquisizione di aree private con apposite risorse, che fanno parte dell’avanzo vincolato, per l’acquisto di aree standard, un’operazione che non solo ha permesso l’acquisizione di aree che diventano patrimonio comunale, ma anche permesso la cessione a una scuola paritaria, dove il Comune avrà una rendita, così era stato specificato, pluriennale.

Sarà usato da tutte le scuole non solo dal don Gnocchi e destinato alle associazioni, ubicato in una posizione comoda per eventi, sagre, concerti.

Fra il liceo don Gnocchi, invece, e l’amministrazione comunale verrà sottoscritta una convenzione perché si possa costruire la nuova scuola ed esercitare, nel frattempo, la sua attività nella nuova area nel rispetto del cronoprogramma.

L’area di via dei Gaggioli dovrà essere, infatti, bonificata (l’attuale scuola è in parte costituita da eternit) e, con risorse del Pnrr, diventerà un parco inclusivo. L’amministrazione avvierà i lavori in via dei Gaggioli in base alla realizzazione da parte della scuola della nuova sede in via Grossi consentendo all’attività didattica di proseguire.