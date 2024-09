Un vasto polo sportivo e media a fianco dello “SportItalia Village”. A lavori finiti la struttura integrata sarà complessivamente di 80mila metri quadrati. Lo ha annunciato, tramite un post sui propri canali social, Michele Criscitiello, giornalista e ceo di Sportitalia. Collegando la nuova area (15mila mq) al villaggio già esistente, si creerà una realtà unica in grado di mettere a disposizione degli ospiti, non solo professionisti e operatori, diverse strutture.

Carate Brianza: gli studi di Sportitalia in un’area di via Petrarca, i numeri

Un sito che potrà accogliere fino a 8mila persone in caso di concerti e circa 2mila spettatori per eventi sportivi, oltre a un campo di calcio a 11 in erba, una palestra, un palazzetto, una piscina, tre campi da padel, ristoranti e bar.

«Un altro passo storico per il presente e il futuro di Sportitalia. Davanti al notaio, negli uffici di Milano il Ceo di Sportitalia Michele Criscitiello ha firmato l’acquisto dell’area dove verranno costruiti gli studi televisivi e gli alloggi per giornalisti e visitatori – si legge nella nota – Un progetto che prenderà il via subito dopo l’estate. Innovazione e progettazione alla base del nuovo investimento. “Sportitalia Studios” andrà a completare il progetto dello “Sportitalia Village”. L’intervento prevede anche attività calcistica con la Folgore Caratese, compagine che milita nel campionato di serie D e vanterà da settembre 600 iscritti (di cui 120 bambine)».

Carate Brianza: gli studi di Sportitalia in un’area di via Petrarca, tra dieci mesi

Il polo dovrebbe essere pronto tra dieci mesi, nel giugno 2025. Michele Criscitiello, insomma, stabilirà definitivamente il suo quartier generale in Brianza, trasferendolo da Milano, praticamente a fianco dello “Sportitalia Village” e a pochi metri dalla struttura ospedaliera del Policlinico, che sorgono, territorialmente, nel Comune di Verano, di fatto quindi sul confine tra le due cittadine. Il presidente della Folgore Caratese ha, infatti, acquistato l’area privata in via Petrarca, limitrofa al parcheggio a pagamento, e che si estende fino al distributore Q8 proprio a ridosso della statale 36.

«Il nostro obiettivo è quello di creare un polo sportivo e televisivo. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo – ha aggiunto al nostro giornale Criscitiello – Ci serviva geocalizzare e abbiamo trovato in Carate e Verano il punto geografico perfetto. Villa, tv e calcio. Siamo felici del riscontro dei cittadini che hanno apprezzato i nostri sforzi».

Un progetto cui stava lavorando da mesi e, tempo fa, era stata individuata un’area comunale tra via Olimpia e via Donizetti. La trattativa con il Comune è, poi, stata messa da parte a favore dell’acquisto del terreno privato.