Carate: aggredisce i carabinieri che devono perquisire la casa, nuovo processo a un 36enne

Era finito ai domiciliari da qualche giorno per avere aggredito le impiegate dei servizi sociali del Comune. E poi ha fatto lo stesso con i carabinieri arrivati per una perquisizione in casa. È così che un 36enne di Carate Brianza è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo avere tentato di ostacolare l’intervento dei militari.

Carate: nuova aggressione, nuovo giudizio

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 7 dicembre, quando i carabinieri caratesi si sono presentati a casa dell’uomo a pochi giorni dal provvedimento cautelare. Il 36enne ha dato in escandescenze e ha cercato di bloccare l’accesso dell’abitazione e di aggredire i militari, che peraltro hanno trovato carte di pagamento intestate all’ex compagna. Della nuova accusa dovrà rispondere nella giornata di venerdì 9 dicembre con un giudizio per direttissima.