Carambola tra auto sulla SS36, un ragazzo finisce in ospedale

Una carambola tra auto sulla SS36 e un 30enne finisce in ospedale in codice giallo. Domenica sera 22 gennaio poco dopo le 20 un ragazzo a bordo di una 206 avrebbe urtato una Yaris andanfo poi a schiantarsi contro il new jersey per finire la sua corsa nei pressi dell’uscita di Lissone-Nova.

Carambola tra auto sulla SS36 e l’intervento dei soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che si sono portati sul luogo del sinistro con due ambulanze e la Polstrada di Milano per i rilievi di rito e soprattutto per gestire la viabilità della super strada.