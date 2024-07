Cantieri stradali a Monza, due pacchetti di manutenzioni straordinarie da 800mila euro

Nei prossimi giorni i primi cantieri stradali a partire a Monza saranno quelli per il rifacimento dei marciapiedi di via Appiani e quelli per la sistemazione delle vie Mosè Bianchi, Sertorio, Monti e Tognetti, Sant’Albino, Ercolano e Pompei che saranno effettuati con le risorse stanziate dalla giunta lo scorso anno. Nella primavera del 2025 dovrebbe, invece, toccare alla riasfaltatura di alcune arterie individuate di recente dalla giunta con due diversi pacchetti di manutenzione straordinaria, ciascuno del valore di 800.000 euro.

Cantieri stradali a Monza, rifacimenti di marciapiedi e asfalto

Lungo gli assi della viabilità principale i rifacimenti interesseranno le parti più ammalorate di viale Brianza per una superficie stimata dal Comune in 6.600 metri quadri, quelle più rovinate di viale Libertà per complessivi 2.850 metri quadri, alcune parti di via Salvadori per 3.400 metri quadri, l’intera via Raiberti e via Scarlatti, deterioriata da cantieri edilizi e dalle opere di allaccio ai servizi di rete. Gli operai interverranno anche su alcune parti di via Cederna per un totale di 1.500 metri quadri e lungo 4.000 metri quadri di via Lorenzetti che delimita il confine tra Monza e Brugherio. Il progetto comprende anche la sistemazione di parte di via Boccioni, una traversa di viale Fermi costellata da aziende, delle parti più ammalorate di via Chopin, di via Tomaso Grossi e di una piccola porzione di via Borgazzi. “Nei prossimi giorni – spiega l’assessora alla mobilità Giada Turato – delibereremo altri interventi per un importo complessivo di 1.500.000 euro di cui 500.000 euro destinati all’abbattimento di barriere architettoniche e 500.000 al rifacimento dei marciapiedi di un tratto di via Buonarroti e di viale Romagna”.