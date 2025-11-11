Monza Cronaca

Cancro Primo Aiuto a Roma, il Progetto parrucche celebrato alla Camera

Il "Progetto parrucche" di Cancro Primo Aiuto va alla Camera dei deputati a Roma per i 15 anni dell'iniziativa.
Cancro primo aiuto: Flavio Ferrari
Cancro primo aiuto: Flavio Ferrari

Il “Progetto parrucche” di Cancro Primo Aiuto va alla Camera dei deputati a Roma. Un tributo e una presentazione dell’iniziativa portata avanti da 15 anni “con grande impegno e determinazione per supportare le donne nell’affrontare la loro battaglia contro la malattia“, dice la Onlus.

Il progetto parrucche di Cancro primo aiuto
Il progetto parrucche di Cancro primo aiuto

Cancro Primo Aiuto a Roma, 40mila parricche da inizio progetto

Sono 40mila le parrucche donate nel tempo nei 40 centri che quotidianamente si interfacciano con la sede di Monza: partita dalla Lombardia, l’iniziativa ha raggiunto tutta Italia.

Cancro Primo Aiuto a Roma, il fondatore Flavio Ferrari

«Un momento celebrativo che ci onora e ci sprona a continuare su questa strada – commenta Flavio Ferrari Tanti amici saranno con noi a Roma ma in primis vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno consentito raggiungere questo traguardo. Ringrazio gli Sponsor, i benefattori, le psicologhe, i consiglieri, i medici, le aziende ospedaliere, i politici bipartisan che hanno fatto su questo tema specifico Cancro Primo Aiuto ETS ODV la prima associazione in Italia».

