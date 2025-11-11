Cancro Primo Aiuto a Roma, il Progetto parrucche celebrato alla Camera

Il “Progetto parrucche” di Cancro Primo Aiuto va alla Camera dei deputati a Roma. Un tributo e una presentazione dell’iniziativa portata avanti da 15 anni “con grande impegno e determinazione per supportare le donne nell’affrontare la loro battaglia contro la malattia“, dice la Onlus.

Il progetto parrucche di Cancro primo aiuto

Cancro Primo Aiuto a Roma, 40mila parricche da inizio progetto

Sono 40mila le parrucche donate nel tempo nei 40 centri che quotidianamente si interfacciano con la sede di Monza: partita dalla Lombardia, l’iniziativa ha raggiunto tutta Italia.

Cancro Primo Aiuto a Roma, il fondatore Flavio Ferrari

«Un momento celebrativo che ci onora e ci sprona a continuare su questa strada – commenta Flavio Ferrari – Tanti amici saranno con noi a Roma ma in primis vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno consentito raggiungere questo traguardo. Ringrazio gli Sponsor, i benefattori, le psicologhe, i consiglieri, i medici, le aziende ospedaliere, i politici bipartisan che hanno fatto su questo tema specifico Cancro Primo Aiuto ETS ODV la prima associazione in Italia».