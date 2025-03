Le gare di sci di fondo specie quelle più impegnative esaltano le abilità tecniche degli atleti tesserati al GS I Camosci Seregno. L’ennesima, efficace, conferma arriva dalla Engadina (Svizzera) dove si è svolta la 24° edizione della Engadin Frauenlauf, gara di granfondo e, in Lombardia, da una gara in Valle Brembana.

Sci di fondo: Lucia Broggini protagonista in Engadina, è 18° assoluta, prima delle italiane e seconda U16

In Engadina si è svolta la granfondo di 17 chilometri in tecnica libera, riservata solo alle donne in quanto con questa manifestazione vengono raccolti fondi e donazioni finalizzati a sostenere progetti di prevenzione al cancro del seno e di promozione della salute. Ben 1093 erano le atlete provenienti di 24 Paesi europei (alcuni del Nord e del Sud America) che da Samedan hanno coperto i 17 km con arrivo a S-Chanf.

La vittoria assoluta è andata alla svizzera Lea Fisher di Engelberg, atleta che ha fatto parte nella squadra nazionale elvetica per alcune stagioni.

Molto bene Lucia Broggini di Vedano al Lambro che si classificata 18esima assoluta, prima di tutte le atlete italiane e seconda nella categoria U16. Nella sua categoria è stata preceduta solamente dalla svizzera Annina Uehli.

Sci di fondo: gara benefica in Engadina, Calissoni prima tra Masters M9

Nella stessa gara era impegnata Laura Calissoni che ha chiuso al 135° posto assoluto, ma al primo nella categoria Masters M9.

Per l’inossidabile fondista di Aicurzio l’appuntamento clou della stagione è ai campionati mondiali Masters 2025 in programma a Klosters (CH) da sabato 8 a domenica 16 marzo.

Sci di fondo: Colombo, Maffei e Forzatti in Val Brembana

In Lombardia, alla Conca dell’Alben (Val Brembana) si è svolto il Trofeo Comune di Ardesio, gara regionale in tecnica libera.

Buon piazzamento per Sara Colombo e Davide Maffei. I due fondisti del GS I Camosci, si sono classificati al quarto posto assoluto delle categorie femminili (percorso di Km 5) e maschili (Km 7,5) che comprendevano le categorie U18, U20, U23, senior e master. Da segnalare anche l’ottavo posto di Luca Forzatti (Polisp.Team Brianza – Lissone).