Cancro Primo Aiuto premia il ministro Tajani, Sala: «È un uomo di pace»

Cancro Primo Aiuto a Roma per premiare il ministro Antonio Tajani. Una delegazione composta dal presidente Eugenio Cremascoli e dall’amministratore delegato Flavio Ferrari, insieme all’onorevole di Forza Italia Fabrizio Sala, ha incontrato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, consegnandogli un riconoscimento simbolico “per il suo impegno a preservare la vita, come mediatore per porre fine ai conflitti e promuovere la pace. Perché il valore più alto è la vita”.

Cancro Primo Aiuto premia il ministro Tajani, il portavoce di Forza Italia Lombardia Fabrizio Sala

«Il ministro Antonio Tajani è un ‘uomo di pace’ – ha commentato Fabrizio Sala, portavoce di Forza Italia Lombardia – questo premio, infatti, vuole essere un ringraziamento per il suo costante impegno a favore della pace e del dialogo tra i popoli. In un momento storico così complesso, il suo lavoro di mediazione e la sua attenzione alla tutela della vita devono rappresentare un esempio per tutti noi. Allo stesso tempo, voglio ringraziare l’associazione ‘Cancro Primo Aiuto’ – insieme all’Amministratore delegato Flavio Ferrari e al Presidente Eugenio Cremascoli – per la straordinaria sensibilità e dedizione con cui da anni sostiene non solo i malati oncologici e le loro famiglie, ma tutta la nostra comunità. L’incontro alla Farnesina è stato un segno tangibile di come istituzioni e associazioni debbano sempre camminare insieme per costruire un futuro di speranza e di vita».

Cancro Primo Aiuto premia il ministro Tajani, associazione attiva da trent’anni

L’associazione, nata in Lombardia oltre trent’anni fa e oggi attiva su tutto il territorio nazionale, sostiene ogni giorno migliaia di pazienti oncologici e le loro famiglie attraverso trasporti sanitari, fornitura di parrucche oncologiche, supporto psicologico e dei percorsi terapeutici. Con l’incontro alla Farnesina, ‘Cancro Primo Aiuto’ ha confermato al ministro Tajani la sua vocazione a costruire ponti tra istituzioni, società civile e mondo della sanità, per trasformare la solidarietà in azioni concrete di aiuto e vita.